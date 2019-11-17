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بعد 15 عام مع برشلونة.. ميسي يفكر في المرحلة القادمة

بعد 15 عام مع برشلونة.. ميسي يفكر في المرحلة القادمة
طلال الغامدي(صدى):

توقع إيريك أبيدال المدير الرياضي لنادي برشلونة بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل أسوار البارسا لسنوات مقبلة ، مشيراً إلى أن “ميسي” يجري محادثات حالياً مع إدارة ناديه حول عقده .

ورغم قضاء النجم الدولي 15 عام في أحضان البارسا ووجود بند في عقده يسمح له بالرحيل إلا أن أبيدال أعرب عن تفاؤله وأن ميسي سيختار البقاء مع ناديه ، مشيراً إلى أن برشلونة لن يتوانى عن إرضاء النجم الدولي .

ولم يكشف أبيدال عن موعدالإعلان عن تجديد العقد رسمياً .
الجدير بالذكر أن ميسي قائد برشلونة منذ 15 عام وحصد العديد من الألقاب الدولية وحقق للنادي الصدارة في الدوري الأسباني والدوري الأوروبي عدة سنوات .


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