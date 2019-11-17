تعاون مشترك بين جمعية إنسان وشركة سليب نايس

بدر الحارثي(صدى):

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض “إنسان” اتفاقية تعاون مشترك ، مع شركة سليب نايس، وتقضي الاتفاقية باستقطاع مبلغ مالي من مبيعات الشركة لصالح برامج وأنشطة الجمعية خلال شهر نوفمبر الجاري، وتأتي هذه الاتفاقية حرصا من الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيقاً للتكامل بين القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لخدمة المجتمع ممثلاً بالمستفيدين من أبناء وبنات الجمعية.

بدوره قدّم أ. صالح بن عبد الله اليوسف مدير عام الجمعية، شكره وتقديره لشركة سليب نايس لدورهم في المسؤولية الاجتماعية واستشعارهم بفئة أبنائهم الأيتام، لافتا إلى أن الجمعية تسعى لإبرام مزيد من الشراكات مع جهات القطاع الخاص لتعود الفائدة على المستفيدين من خدمات الجمعية الذين بلغ عددهم نحو 40.000 يتيما ويتيمة وأرملة، تقدم لهم الخدمات والرعاية الاجتماعية عبر 20 فرعا في محافظات الرياض.

من جهته عبّر أ. عبد العزيز العايش المدير التنفيذي لشركة سليب نايس، عن سعادته بهذا التعاون بين شركة سليب نايس وجمعية إنسان، وإتاحة الفرصة للقطاع غير الربحي للإسهام في دعم الأيتام وتجسيد الرؤية الوطنية للمملكة.