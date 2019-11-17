بلدي رجال ألمع يصوّت على اختيار «أبو زحلة» رئيساً للمجلس و«الحسن» نائباً له

محمد السعران(صدى):

عقد أعضاء المجلس البلدي بمحافظة رجال ألمع صباح اليوم الأحد اجتماعاً للتصويت على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وذلك بحضور أعضاء المجلس، وذلك في مقر المجلس البلدي ببلدية رجال ألمع.

وقد أسفر هذا الاجتماع عن التصويت بالأغلبيه للأستاذ أحمد علي أبو زحلة رئيساً للمجلس والأستاذ محمد الحسن نائباً للرئيس ، حيث تمنى الأعضاء لهما التوفيق في المهمة الثقيلة التي تم إسنادها لهما .

من جهته عبّر الأستاذ “أحمد علي أبو زحلة” رئيس المجلس عن شكره لجميع الأعضاء على ثقتهم فيه ،مؤكداً أن هذه الثقة تكليف وليست تشريف ،مضيفاً أنها تجعله مطالباً بتقديم أقصى ما لديه من جهد في خدمة المحافظة وأبنائها ، سائلاً الله تعالى التوفيق والعون له ولجميع الأعضاء .