مانشستر يطالب يـ18 مليون جنيه استرليني للاستغناء عن سمولينغ

ماجد محمد(صدى):

يقترب فريق إي سي روما الإيطالي، من التعاقد نهائيًا مع المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ المعار من مانشستر يونايتد.

وأكد موقع توتوسبورت الإيطالي، أن الفريق الإيطالي مهتم بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي، ولكن يونايتد حدد سعر اللاعب بـ18 مليون جنيه استرليني.

وتمكن «سمولينغ» من خطف انتباه إدارة الفريق الإيطالي بعد لعبه في صفوف الفريق منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بالرغم من تسجيله هدف واحد في 10 مباريات.

وأوضح اللاعب الإنجليزي قبل فترة أنه لا يُمانع العودة مرة اخرى إلى مانشستر بعد انتهاء فترة إعارته، فمازال لديه ثلاث مواسم في عقده مع الشياطين الحُمر والذي ينتهي في صيف 2022.