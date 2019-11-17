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«التعليم» تعلن شروط ومقاعد العمل بالتدريس خارج المملكة

«التعليم» تعلن شروط ومقاعد العمل بالتدريس خارج المملكة
حمود العنزي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم شروط وضوابط ومقاعد التدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1441 / 1442 هـ .

وحددت الوزارة عدة شروط يجب أن تتوفر للمرشحين ، وهي كالتالي :

1- يجب على جميع المرشحين أن يكونوا من شاغلي الوظائف التعليمية المتميزين علميا.
2- أن يؤدي المرشح بإدارة التعليم وجهاز الوزارة الاختبار المهني بالمركز الوطني للقياس .
3- توفر درجة البكالوريوس على الأقل في مادة التخصص .
4- ألا تقل خدمة المرشح معلم وكيل قائد عن 6 سنوات والمشرف التربوي 10 سنوات، تحتسب حتى بداية العام .
5-ألا يكون المرشح قد سبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم .
6- ألا يكون المرشح معارا أو مفرغا للحصول على درجة علمية أو ملتحق بدورة تدريبية أو لدية اجازة دراسية أو استثنائية .

وحول عمر المعلم المرشح جاء تحديده على النحو التالي :

1- بالنسبة للمعلم : يجب ألا يقل عمره 30 عام ولا يزيد عن 50 عام .
2- بالنسبة لوكيل قائد المدرسة والمشرف التربوي : يجب ألا يقل العمر عن 35 عام ولا يزيد عن 55 عام ، ويتم إحتساب العمر حتى بداية العام الدراسي : 2- 1- 1441 هـ .
أما سنوات الخدمة ، فيجب ألا تقل للمعلم ووكيل القائد عن 6 سنوات ، والمشرف التربوي عن 10 سنوات تحتسب في نفس التاريخ المذكور .

كما حددت الوزارة الإحتياج من المشرفين التربويين للإيفاد بالخارج بحوالي 24 مقعد حسب التخصصات ،حوالي 220 مقعد .


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