بالفيديو.. حكم إخراج الزكاة من المبلغ المدخر من راتب الضمان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم إخراج الزكاة عن المبلغ المُدخر من راتب الضمان.

ورد «الخثلان» خلال لقاء له على قناة «الرسالة»، على استفسار سيدة تقول «عندي مبلغ ادخرته من راتب الضمان الذي يصرف لي فهل عليه زكاة؟».

وأكد أن المبالغ التي تأتي الإنسان ويجمعها لا زكاة عليها طالما لم يمضي عليها سنة كاملة، قائلًا «المبلغ الذي مضى عليه سنة كاملة ولم تصرفه عليه زكاة، أما ما لا يمر عليه سنة لا يوجد زكاة عليه».