بالفيديو.. حكم إخراج الزكاة من المبلغ المدخر من راتب الضمان
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم إخراج الزكاة عن المبلغ المُدخر من راتب الضمان.
ورد «الخثلان» خلال لقاء له على قناة «الرسالة»، على استفسار سيدة تقول «عندي مبلغ ادخرته من راتب الضمان الذي يصرف لي فهل عليه زكاة؟».
وأكد أن المبالغ التي تأتي الإنسان ويجمعها لا زكاة عليها طالما لم يمضي عليها سنة كاملة، قائلًا «المبلغ الذي مضى عليه سنة كاملة ولم تصرفه عليه زكاة، أما ما لا يمر عليه سنة لا يوجد زكاة عليه».
🔻عندي مبلغ ادخرته من راتب الضمان الذي يصرف لي فهل عليه زكاة ؟#سعد_الخثلان
#فتاوى_الخثلان
#درس_الخثلان
#الشيخ_الخثلان#يستفتونك#فتوى pic.twitter.com/MQdySQgfOA
— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 16, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87222 ] نشر منذ 27 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 671 ] نشر منذ 23 دقيقة
سؤال من اغبى… خلق الله
هل فيه آدمي عاقل يصدق هذا السؤال
يدخر من الظمان
سبحان الله……….؛… شر البلية ما يضحك