بالفيديو والصور.. بعثة الهلال تنطلق إلى اليابان لمواجهة «أوراوا»

ماجد محمد(صدى):

انطلقت بعثة نادي الهلال إلى ” طوكيو ” ، لملاقاة أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وتفصيلآ، تقرر أن تقيم بعثة الهلال معسكرًا باليابان بقائمة كاملة العدد؛ تحضيرًا لمباراة إياب النهائي.

ووثقت بعض مقاطع الفيديو والصور مشهد تواجد اللاعبين ومدرب الفريق الروماني لوتشيسكو بالمطار، والذي رفض التصريح بأي شيء عن المباراة.

ومن المنتظر أن يحل ” الهلال ” ضيفًا على أوراوا، على ملعب سايتاما بطوكيو يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.