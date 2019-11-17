أمين الشرقية يؤكد ضرورة الجودة في تطوير منظومة العمل

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حرص الأمانة على تطبيق معايير الجودة الشاملة في كافة أعمالها الإدارية، وكذلك مشاريعها الميدانية بمختلف مدن ومحافظات المنطقة، وهو الأمر الذي يترتب عليه متابعة مستمرة لهذه الأعمال والمشاريع على أرض الواقع بهدف مطابقتها للمواصفات والمقاييس والجودة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه صباح اليوم الأحد الموافق 20/03/1441هـ، لفعاليات الملتقى السنوي للجودة الذي نظمته أمانة المنطقة الشرقية ( الإدارة العامة للجودة الشاملة )بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019 تحت شعار ” 100 عام من الجودة ” ، حيث واكب الافتتاح تدشين معاليه لهوية الإدارة العامة للجودة الشاملة في أمانة المنطقة الشرقية، والتي سبقها جولة لمعاليه برفقة ضيوف الملتقى، في المعرض المصاحب للملتقى مطلعين على الأركان المشاركة وأبرز التجارب المحلية الرائدة في مجال الجودة، والذي أقيم بهذه المناسبة.

وأوضح المهندس فهد الجبير في كلمته الافتتاحية للملتقى أن الدول تسعى إلى الاستفادة من الوثائق الدولية وتوصياتها في تعزيز الجودة في مؤسساتها، وهو ما تحرص عليه المملكة وبتوجيهات سديدة من القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي أنشأت ” الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO ” وجائزة الملك عبد العزيز للجودة والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وتضمنت رؤية المملكة 2030 مفاهيم الجودة ومبادئها وأهدافها وسياساتها، مبينا أن في عصرنا هذا لم تعد الجودة ومبادئها وأعمالها ترفا إداريا أو تطورا شكليا بل أصبحت ضرورة عملية وعلمية لما حققته الجودة من خلال التجارب والخبرات المتراكمة من إنجازات ساهمت بشكل فاعل في تطوير منظومة العمل وآلياته ومخرجاته.

وأشار معالي المهندس فهد الجبير إلى مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في إنشاء إدارة عامة للجودة الشاملة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف والرؤى في منظومة العمل داخل الأمانة حتى تصل إلى مستوى متقدم من رضى المستفيد وتحقيق الأهداف بمستويات عالية من الجودة، مبينا أن احتفال أمانة الشرقية باليوم العالمي للجودة 2019 يأتي تأكيدا على منهجها في دعم أعمال الجودة وتعزيز حضورها، فيما قدم معاليه الشكر والتقدير لمنسوبي الإدارة العامة للجودة الشاملة على جهودهم في تنظيم هذه المناسبة ولكل الجهات الحكومية التي شاركت في هذا الملتقى .

من جهته أشار مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة بأمانة المنطقة الشرقية المهندس علي القرني في كلمته إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة الجودة وزيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة، لكي تصبح ثقافة راسخة وممارسة يومية وقوة محركة نحو التميز المؤسسي والإبداع ، وهو ما يحقق الاستدامة في التنمية والتطوير للوصول الى أعلى معايير رضى المستفيد ، مبينا استهداف الملتقى لما يقارب 1000 موظف وموظفة من منسوبي الأمانة بمناسبة اليوم العالمي للجودة 2019 تحت شعار ” 100 عام من الجودة ” ، حيث أن هذا الاحتفال هو امتداد لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- لتطبيق معايير الجودة وتبني سياساتها، والتي تعد إحدى ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ .

وتضمن الملتقى ثلاث محاضرات بمجال الجودة، الأولى منها بعنوان (تطور مفاهيم الجودة وتطبيقاتها) قدمها الأستاذ محمد الحسين مدير مركز الأعمال بفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية، ومحاضرة ثانية بعنوان (علامة الجودة السعودية ومسيرتها في تطوير الصناعة الوطنية) وقدمها المهندس فارس الحبيب من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، فيما كان ختام البرنامج بمحاضرة عن (تجربة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين) قدمها الأستاذ سعد القحطاني المدير التنفيذي للمشروع بأمارة المنطقة الشرقية .

عقب ذلك قام معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بتكريم الجهات المشاركة بالملتقى.