غريزمان: تسجيل الأهداف ليس هدفي الرئيسي

نواف السالم(صدى):

تعرض الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، لسيل من الانتقادات خلال الفترة الماضية بسبب مستواه المتذبذب مع فريقه الحالي، بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في برشلونة وربطتها بعض التقارير بعلاقته السيئة مع قائد الفريق ليونيل ميسي الذي لم يكن يرغب في وجوده.

وعلق غريزمان اليوم الأحد: ” أنا لاعب أفكر في الفريق، لا أفكر في نفسي فقط، صحيح يمكنني تسجيل الكثير من الأهداف، لكن هذا ليس هدفي الرئيسي.. بدايتي مع برشلونة؟ لم يكن المكان الأسهل، إنه فريق جديد، ناد جديد، تكتيك جديد، وضع جديد، لكن هنا، في هذه الحالة، يجب عليك أن تعمل ” .

وأضاف: ” أنا فخور بمكاني في الفريق، وهنا فقط العمل هو الذي سيدفعك للأمام، مع اكتساب الثقة، كل شيء سيأتي وحده “؛ مؤكدًا أن هدفه هو:” أن أكون لاعبا مهما في البارسا، وأكسب الكثير من الدقائق، وأسجل المزيد من الأهداف، وأصنع المزيد من الأهداف، والتقدم في دوري أبطال أوروبا، والمحافظة على صدارة الليغا، وأن أكون مستعدا للعب مع المنتخب في شهر مارس، وأيضا مستعدا للعب في يورو 2020 ” .