بـ «كلية التقنية» ملتقي رؤى مستقبلية بأيدي تقنية

خميس مشيط(صدى):

نظمت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط صباح يوم الاثنين 1441/03/14 هـ ملتقى رؤى مستقبلية بأيدي تقنية في الكلية

وبحضور العديد من الجهات الحكومية لدراسة سبل التعاون والشراكة المجتمعية مع القطاعات الاخرى

وقد اشتمل الملتقى على التعريف بالكلية وأقسامها والمركز الفرعي لخدمة المجتمع والتدريب المستمر ونادي الموهبة والابتكار والتنسيق الوظيفي وبرنامج التدريب التعاوني وفريق الكشافة بالكلية التقنية للبنات بخميس مشيط وزيارة المعرض المصاحب والورش التدريبية المقامة.

ومن جهة أخرى عبرت عميدة الكلية ” عواطف الشهري” أن الهدف من الملتقى دراسة سبل التعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة والجهات الاعلامية ذات العلاقة لفتح قنوات التواصل التي تعزز وتدعم تحقيق أهداف الكلية ونشر ثقافة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وعبرت مديرة الايفاد والابتعاث “الأستاذة أحلام آل حبتر” عن شكرها على الجهود المبذولة والمميزة.

ومن جهة اخرى تطلعت “الدكتورة سلمى القحطاني” (الحي المتعلم) الى عمل شراكة مجتمعية وذلك في الاحياء المتعلمة للتعريف عن الكلية وأقسامها وما يتضمنه التدريب التقني والمهني تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.