كلية التقنية للبنات تنفذ دورات تدريبة بمديرية سجون عسير

خميس مشيط (صدى):

نفذت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط برنامج متكامل من الدورات التدريبية ضمن برنامج إسهام التطوعي مع مديرية السجون بمنطقة عسير لتدريب النزيلات على عدد من الدورات التدريبية التي تسهم في تأهيل النزيلات مهنيًا مما يساعد في رفع الكفاءة اليدوية والنهوض باقتصاد البلد تماشياً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وقد اشتمل البرنامج على تدريب النزيلات على مكائن الخياطة وطرق التطريز والكروشيه.

ومن جهة أخرى عبرت عميدة الكلية الأستاذة ” عواطف الشهري ” عن سعادتها في نجاح البرنامج ورغبة النزيلات بالتعلم.

ومن جهتهم عبرت النزيلات عن شكرهم للكلية التقنية للبنات بخميس مشيط على هذه المبادرة وسعادتهم بإقامة مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع كفتائتهم المهنية والتقنية وتطلعاتهم إلى وجود دورات مهنية وتقنية بمجالات أخرى.