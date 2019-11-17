اختراع يتفادى نسيان الأطفال بالسيارات واختناقهم

أوتاوا(صدى):

تمكن علماء في كندا، من الحصول على حل لمشكلات نسيان الأطفال الصغار داخل السيارة وتعرضهم للاختناق، حيث اخترعوا جهازًا يعتمد على تكنولوجيا الرادار والذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان هناك طفل أو حيوان أليف قابعاً وحده داخل السيارة.

وأوضح العلماء في جامعة واترلو في كندا، إن المستشعر الصغير يتم تركيبه بسقف السيارة أو مرآة الرؤية الخلفية، ويقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد ما إذا كان الوضع بالنسبة للطفل أو الحيوان ” خطيراً ” داخل السيارة؛ بينما في حال كان الوضع ” غير طبيعي “، فإن الجهاز سيمنع الأبواب من الإغلاق.

وسيطلق إنذاراً لتنبيه السائق والأشخاص الموجودين في المنطقة بضرورة التدخل العاجل؛ ليقول جورج شاكر؛ أستاذ الهندسة بالجامعة، في بيان ” هذا الجهاز سيعالج مشكلة خطيرة على مستوى العالم.. كما أنه ميسور التكلفة مما قد يجعله واحداً من المعدات الأساسية في كل السيارات “.