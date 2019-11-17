بعد إبلاغ سواريز.. أبيدال يتحدث عن كواليس ضم مهاجم جديد لبرشلونة 

نواف السالم(صدى):

كشف إريك أبيدال، السكرتير الفني لنادي برشلونة، عن كواليس الخاصة بالنادي في الفترة الأخيرة، قائلا:”أتعامل بشفافية مع اللاعبين.. سواريز قد يخبرك بأنني في العام الماضي أبلغته أننا سنتعاقد مع مهاجم جديد”.

ولفت أبيدال: ”لا يعني كلامي أن سواريز لم يوافق على الأمر.. إنه قبل هذا القرار لأنه يريد الأفضل للفريق“، موضحا: ”يمكنني أن أخبرك اليوم بأنه لا يوجد أي لاعب مفضل في هذا المركز، ولكننا نلجأ دائمًا في النادي إلى التخطيط بغض النظر عن المراكز“.

وتابع: ”ضم لاوتارو مارتينيز؟ إنه لاعب متكامل، وأعتقد أنه يقدم مستوى رائعًا، وهو لاعب نعرفه جيدًا، ولكن هناك لاعبين آخرين لديهم جودة كبيرة“، مردفا: ”أعرف برشلونة جيدًا، وأعرف ما يحتاجه اللاعبون للتكيف مع اللعب هنا، ولكني أؤكد أنني لا أمنح الكثير من الاهتمام للاعب الذي يشارك في كل نهاية أسبوع (موعد إقامة الدوريات الكبرى في أوروبا)، ولكني أراقب آخرين“.