منها الصابون.. 6 مواد توقفي عن استخدامها فورا على وجهك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تطمح كل إمرأة إلى بشرة ناعمة وصافية رغم ارتكاب الكثير من الأخطاء دون دراية والتي تؤثر كثيراً على بشرتها وتعجل من شيخوختها .

ووفقاً لخبراء التجميل فإن هناك مواد يجب أن تتوقفي عن استخدامها إن كنتي تريدين الحفاظ على شباب بشرتك ونضارتها ، وهي كالتالي :

1- مثبت الماكياج : فلا يخفى عليكي أنه يحتوي على الكحول من أجل تثبيت الماكياج لأطول فترة ممكنة ، وهو مادة ضارة للغاية نتيجة لتسببه في جفاف البشرة وإلتهابها .

2- غسول الجسم : فمن الأخطاء الشائعة أن تستخدميه على وجهك لأنه غير مناسب لبشرته إذ يحتوي على مواد كيميائية ثقيلة .

3- الصابون : فالصابون العادي مهما كان نوعه غير مناسب لبشرة الوجه ، ومن الأفضل إستخدام صابون طبي حسب نوع البشرة إن كانت عادية أو دهنية أو جافة .

4- الماء الساخن : لأنه يسد المسام ويتسبب في ظهور حب الشباب فضلاً عن جفاف البشرة .

5- معجون الأسنان : فقد تلجأ إليه الكثيرات لمكافحة حب الشباب ، إلا أن سيضر البشرة لا محالة لإحتوائه على مركبات غير مناسبة .

6- صبغة الحواجب : فهي تسبب إلتهاب الجلد وتهيج البشرة نظراً لإحتوائها على مواد ضارة .