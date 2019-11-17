تطوير آلية التأمين على المركبات قريبا

حمود العنزي(صدى):

تعتزم عدة جهات حكومية منها الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد ومركز المعلومات الوطني تطوير آلية التأمين على المركبات قريباً .

وتم رصد آلية تسجيل مخالفات عدم التأمين على المركبات وحالاتها لتطوير الإستراتيجية ككل بهدف الإرتقاء بالتأمين على المركبات .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه تم الرفع بالآلية الحالية للتأمين على لمركبات لمركز المعلومات الوطني تمهيداً لتطويرها .

الجدير بالذكر أن مخالفات التأمين على المركبات تتم آلياً دون تدخل بشري عبر ساهر أو أبشر أو النهاية الطرفية ، وفي حال عدم وجود تأمين تصدر مخالفة عدم التأمين مع فاصل زمني 72 ساعة بين المخالفتين .