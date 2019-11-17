القيادة تهنئ رئيس وزراء موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف بالانتخابات العامة

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال الملك المفدى : // يسرنا بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والازدهار .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد برافيند كومار جوغنوث رئيس وزراء جمهورية موريشيوس بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاسته في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس.

وقال سمو ولي العهد : // يسعدني بمناسبة فوز حزب التحالف الموريشي برئاستكم في الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، أن أعرب لدولتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية موريشيوس الصديق المزيد من التقدم والرقي .