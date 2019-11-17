النصر في مأزق صعب بسبب إصابة وليد عبدالله

نواف السالم(صدى):

يخضع حارس النصر ” وليد عبد الله ” لفحص طبي اليوم للوقوف على حجم تمدد في عضلات الساق، أبعده عن خوض التدريبات الجماعية، والإصابة تعد بسيطة وغير المقلقة.

غاب وليد عبدالله حارس مرمى النصر عن التدريبات بسبب تواجده في العيادة الطبية جراء إصابته أثناء التدريب.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عبدالله سوف يخضع لفحص طبي من أجل الوقوف على حجم تمدد في عضلات الساق والذي سيتحدد من خلاله موعد غيابه.

ومن المقرر أن نادي النصر سيخوض عقب فترة التوقف الدولي مباراة قوية ضد الوحدة مساء الأحد القادم والموافق 24 من شهر نوفمبر، وذلك يأتي ضمن منافسات مباريات الجولة العاشرة من الدوري.