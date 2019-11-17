بالفيديو.. إصابة مقاتل بحريني بكسر في ساقه أمام خصمه الليتواني

طلال الغامدي(صدى):

تعرض اللاعب البحريني بالفنون القتالية حسين عبد الله، لإصابة بكسر في ساقه خلال نزاله ضد الليتواني ” ماتيس جاروفس ” ، أمس السبت، وذلك بعد توجيه ضربة قوية إلى خصمه انتهت بكسر ساقه.

جاء ذلك خلال النزال الذي جمعهما ضمن دورة “Brave CF 29” للفنون القتالية في البحرين؛ حيث تدخل الحكم لإيقاف النزال، معلناً عن خسارة المقاتل البحريني بالضربة الفنية القاضية.

وتعد هذه الهزيمة هي الخامسة في مسيرة عبدالله مقابل 4 انتصارات له، فيما حقق منافسه الليتواني ماتيس انتصاره الثالث دون تسجيل أي هزيمة حتى الآن.