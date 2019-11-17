أطباء يكشفون العلاقة الخفية بين السمنة وتأخر الإنجاب

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض النساء من مشكلة تأخر الإنجاب وسط الخضوع للفحص الطبي ومتاهات كثيرة دون الإنتباه إلى مشكلة زيادة الوزن التي تعد سبب قوي وراء تأخر الإنجاب .

ويؤكد الأطباء أن زيادة الوزن للدرجة التي تجعل نسبة الدهون بالجسم تتراوح بين 40 – 50% تؤثر بشكل مباشر على هرمونات الخصوبة والإنجاب لدى المرأة .

كما حذروا من إصابة المرأة البدينة بتكيس المبايض المسبب للعقم نتيجة لزيادة الوزن ، فضلاً عن التعرض للأمراض المزمنة حال حدوث الحمل مثل الضغط والسكر ومشاكل أخرى تسبب زيادة وزن الجنين .

وينصح الأطباء المرأة بالإهتمام بضبط معدل هرمونات الخصوبة مع الطبيب المختص مع الحرص على إتباع نظام غذائي صحي لخفض الوزن .