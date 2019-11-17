أطباء يكشفون العلاقة الخفية بين السمنة وتأخر الإنجاب
تعاني بعض النساء من مشكلة تأخر الإنجاب وسط الخضوع للفحص الطبي ومتاهات كثيرة دون الإنتباه إلى مشكلة زيادة الوزن التي تعد سبب قوي وراء تأخر الإنجاب .
ويؤكد الأطباء أن زيادة الوزن للدرجة التي تجعل نسبة الدهون بالجسم تتراوح بين 40 – 50% تؤثر بشكل مباشر على هرمونات الخصوبة والإنجاب لدى المرأة .
كما حذروا من إصابة المرأة البدينة بتكيس المبايض المسبب للعقم نتيجة لزيادة الوزن ، فضلاً عن التعرض للأمراض المزمنة حال حدوث الحمل مثل الضغط والسكر ومشاكل أخرى تسبب زيادة وزن الجنين .
وينصح الأطباء المرأة بالإهتمام بضبط معدل هرمونات الخصوبة مع الطبيب المختص مع الحرص على إتباع نظام غذائي صحي لخفض الوزن .
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