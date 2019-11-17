بالفيديو.. تبادل لإطلاق النار بين القوات المشتركة باليمن وحوثيين أثناء محاولة تسلل

فهمي محمد(صدى):

تصدت القوات المشتركة باليمن لمحاولة تسلل عدد من المليشيات الحوثية بالفازة الساحلية جنوب الحديدة .

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان له، أن 7 من عناصر الميليشيات قتلوا، فيما أصيب آخرون، مبينا نه وبمجرد أن بدأت عناصر الميليشيات بإطلاق نيران الإسناد وتنفيذ عملية التسلل تعامل أبطال القوات المشتركة معها باحترافية وأحبطوا عملية التسلل، كما استهدفوا جميع عناصر الإسناد الحوثية.

وتابع البيان أن مجموعة الإسناد التابعة للميليشيات تموضعت في موقع يطلق عليه (خندق الثعبان)، لكن تحركاتها كانت مرصودة وتم استهداف معظم عناصرها، وأن من بين العناصر التي تم استهدافها قناصان وحامل (آر بي جي) وعناصر مشاة يحملون بنادق كلاشينكوف، حيث تم استهداف مجموعة من المتسللين قبل أن تلوذ بقية المجموعتين بالفرار.