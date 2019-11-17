منهم الزبادي ومشروبات الطاقة.. أبرز الأطعمة والمشروبات الغنية بكميات كبيرة من السكر
يرتبط تناول السكر بمعدلات كبيرة بزيادة الوزن، كما أنه يُشكل خطر الإصابة بأمراض عديدة، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على ” السكر الخفي ” .
– الزبادي قليل الدسم
يحتوي كوب واحد من الزبادي قليل الدسم بحجم ” 245 جرام ” على ما يصل إلى 47 جرامًا من السكر، وهذا أكثر من الحد اليومي الموصى به للرجال والنساء.
– صلصة الباربيكيو
يشكل السكر 40℅ من مكونات صلصة الباربكيو؛ لذا احرص على اختيار الأنواع التي تحوي أقل كمية من السكر المضاف.
– عصير الفاكهة
إن الفيتامينات والمعادن الموجودة بعصير الفاكهة وتدخل إلى جسمك مع جرعة كبيرة من السكر، وقليلة جدًا من الألياف، مقارنة بتناول الفاكهة نفسها.
– مشروبات الطاقة
تحتوي ” مشروبات الطاقة ” على كميات كبيرة من السكريات المضافة.
– صلصة الطماطم
يتم إخفاء السكريات المضافة في الأطعمة المعلبة التي لا نعتبرها حلوة مثل ” صلصة الطماطم ” ، إلا أن جميع الصلصات تحتوي على بعض السكر الطبيعي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87215 ] نشر منذ 25 دقيقة
طيب طيب ,,