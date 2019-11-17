منهم الزبادي ومشروبات الطاقة.. أبرز الأطعمة والمشروبات الغنية بكميات كبيرة من السكر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يرتبط تناول السكر بمعدلات كبيرة بزيادة الوزن، كما أنه يُشكل خطر الإصابة بأمراض عديدة، وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على ” السكر الخفي ” .

– الزبادي قليل الدسم

يحتوي كوب واحد من الزبادي قليل الدسم بحجم ” 245 جرام ” على ما يصل إلى 47 جرامًا من السكر، وهذا أكثر من الحد اليومي الموصى به للرجال والنساء.

– صلصة الباربيكيو

يشكل السكر 40℅ من مكونات صلصة الباربكيو؛ لذا احرص على اختيار الأنواع التي تحوي أقل كمية من السكر المضاف.

– عصير الفاكهة

إن الفيتامينات والمعادن الموجودة بعصير الفاكهة وتدخل إلى جسمك مع جرعة كبيرة من السكر، وقليلة جدًا من الألياف، مقارنة بتناول الفاكهة نفسها.

– مشروبات الطاقة

تحتوي ” مشروبات الطاقة ” على كميات كبيرة من السكريات المضافة.

– صلصة الطماطم

يتم إخفاء السكريات المضافة في الأطعمة المعلبة التي لا نعتبرها حلوة مثل ” صلصة الطماطم ” ، إلا أن جميع الصلصات تحتوي على بعض السكر الطبيعي.