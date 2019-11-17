‏ د.التميمي: تطوير مهارات الموظفين طريقنا لتحقيق الأهداف في التجمع الصحي الأول بالرياض

بدر الحارثي(صدى):

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمنطقة الرياض د.صالح بن عبدالله التميمي على أهمية جهد مدراء الإدارات في منظومة التجمع الصحي الأول والمنشآت الصحية التابعة له، منوهًا بالدور الكبير الذي يعول عليهم في مسيرة التحول المؤسسي التي يسعى إليها التجمع في تطوير منظومته الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال “ملتقى الأطباء” بمدينة الملك سعود الطبية، بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي.

وواصل د.التميمي كلمته للقياديين بقوله: “كونوا مشجعين لموظفيكم لا مخوفين، وداعمين لهم ومدافعين عن حقوقهم؛ كي يعطون ويبذلون كل ما يستطيعون وهم في قمة سعادتهم”.

وشدد د.التميمي على ضرورة تطوير الذات بالنسبة للموظفين؛ فلو استطاع 16 ألف موظف بمنطقة التجمع التطوير من نفسه، لأحدثوا التغيير وحققوا نجاحات كبيرة في خارطة الطريق نحو التحول المؤسسي.

وتطرق د.التميمي خلال الملتقى لآخر التطورات المتعلقة على مستوى التحول في النظام الصحي، ومناقشة التحديات التي تواجه التجمع وطريقة التعامل معها والاستمرار على نفس القوة.

وأشار د.التميمي إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تُعد شبكة الأمان الصحي لمدينة الرياض، حيث أن كل بيت فيها كان له قصة وارتباط بهذا الصرح الطبي .

واستعرض د.التميمي بعض الأرقام التي تؤكد على دور المدينة في خدمة المرضى خلال العام الواحد، حيث استقبلت العيادات الخارجية أكثر من 600 ألف زائر، وأكثر من 240 ألفًا لأقسام الطوارئ، وبلغ عدد المنومين نحو 48 ألف مريض ومريضة، وأجريت أكثر من 18 ألف عملية جراحية، مشيدًا بهذه الجهود وسائلاً المولى القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.

في المقابل، أكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.أحمد العنزي استعداد منسوبي المدينة للتحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أن الأبطال موجودين وقادرين على التغلب عليها بإذن الله.