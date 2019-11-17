تشكيل فريق لتسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد

فاطمة المالكي(صدى):

قرر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، تشكيل فريق العمل لمشروع تسكين شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد؛ حيث سيعمل الفريق بموجب خطة المشروع التي تقر من قبل البرنامج التنفيذي لتطبيق لائحة الوظائف التعليمية وترقيم الوظائف.

يأتي ذلك بالإضافة إلى بناء وتعريف بسلم الرواتب الجديد، واختبارات الجودة والمطابقة، وضمان تسكين الموظفين في الوقت المحدد؛ فيما شمل سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد، تقسيم الوظائف التعليمية إلى 4 رتب و6 مستويات.

ويقسم كل منها إلى 6 درجات، والرتب هي: مساعد معلم أو معلم تبدأ بعلاوة سنوية بقيمة 300 ريال ومعلم ممارس، تبدأ علاوته السنوية من 500 ريال، ومعلم متقدم تبدأ علاوته السنوية من 540 ريالاً، ومعلم خبير تبدأ من 600 ريال.