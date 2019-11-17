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 94 وظيفة شاغرة للجنسين في غرفة الرياض

 94 وظيفة شاغرة للجنسين في غرفة الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض عن توافر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص.

التاريخ: 2019/11/17

التوقيت: من 11:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي

الرياض العليا

الجنس : ذكر

للتفاصيل اضغط علي الرابط:  هنا

التاريخ: 2019/11/17

التوقيت: من 10:00 إلى 12:00

اسم المنشأة: شركة محلات باحسن للكهرباء

الجنس : ذكر

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/18

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط

الجنس : أنثى

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/18

التوقيت: من 11:00 إلى 3:00

اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي الرياض العليا

الجنس : أنثى

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/19

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: هوني مون بوتيك

الجنس : أنثى

المكان: غرفة الرياض

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/19

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة وكالات العربية السعودية سارا

الجنس : ذكر

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/20

التوقيت: من 10:00 إلى 2:00

اسم المنشأة: نكهة الخزامى

الجنس : أنثى

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/20

التوقيت: من 8:00 إلى 10:00

اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية

الجنس : ذكر

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا

التاريخ: 2019/11/20

التوقيت: من 10:00 إلى 2:00

اسم المنشأة: نكهة الخزامى

الجنس : ذكر

للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 87215 ] نشر منذ 28 دقيقة

باالتوفيق للجميع ..

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