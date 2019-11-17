94 وظيفة شاغرة للجنسين في غرفة الرياض
كشفت غرفة الرياض عن توافر 94 وظيفة شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص.
التاريخ: 2019/11/17
التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي
الرياض العليا
الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/17
التوقيت: من 10:00 إلى 12:00
اسم المنشأة: شركة محلات باحسن للكهرباء
الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/18
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: الشركة العربية للبلاط
الجنس : أنثى
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التاريخ: 2019/11/18
التوقيت: من 11:00 إلى 3:00
اسم المنشأة: فندق حياة ريجنسي الرياض العليا
الجنس : أنثى
للتفاصيل اضغط علي الرابط: هنا
التاريخ: 2019/11/19
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: هوني مون بوتيك
الجنس : أنثى
المكان: غرفة الرياض
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التاريخ: 2019/11/19
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة وكالات العربية السعودية سارا
الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/20
التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
اسم المنشأة: نكهة الخزامى
الجنس : أنثى
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التاريخ: 2019/11/20
التوقيت: من 8:00 إلى 10:00
اسم المنشأة: شركة الغانم الدولية للأغذية
الجنس : ذكر
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التاريخ: 2019/11/20
التوقيت: من 10:00 إلى 2:00
اسم المنشأة: نكهة الخزامى
الجنس : ذكر
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87215 ] نشر منذ 28 دقيقة
باالتوفيق للجميع ..