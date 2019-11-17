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بالفيديو.. راغب علامة يقلد «أحلام» وضحك هيستيري على المسرح

بالفيديو.. راغب علامة يقلد «أحلام» وضحك هيستيري على المسرح
أميرة خالد(صدى):

تسبب الفنان راغب علامة علامة في موجة من الضحك والسخرية خلال برنامج “ذا فويس ” بعد تقليده بطريقة مازحة للفنانة الإماراتية أحلام .

وكانت أحلام قد علقت على المتسابق ” رضوان الأسمر ” ووصفته بالبخيل بمعنى أن لديه الكثير من المواهب والقدرات الفنية التي لم يكشف عنها .

وحينما جاء دور الفنان راغب علامة للتعليق على الموهبة التالية استخدم اسلوب “أحلام ” وكرر نفس تعليقها ليثير موجة من الضحك بالمسرح .

الجدير بالذكر أن حلقة السبت شهدت العروض المباشرة من الموسم الخامس للبرنامج الفني الشهير الذي لا يخلو عادة ً من الشد والجذب بين النجم اللبناني والفنانة الإماراتية .


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