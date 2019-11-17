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ليلى أحمد تطالب أمل العوضي بمعالجة صوتها.. والأخيرة ترد

ليلى أحمد تطالب أمل العوضي بمعالجة صوتها.. والأخيرة ترد
خالد الظفيري(صدى):

ردت الفنانة الكويتية أمل العوضي على مواطنيها الأعلامية ليلى أحمد، بشأن تحولها إلى فاشينيستا ومطالبتها بمعالجة ” خنخنة ” صوتها وأخذ دورات تمثيل.

وعن ذلك، قالت ” العوضي ” موجهة حديثها لـ ” ليلى أحمد ” : مشكورة على الكلام الطيب وعلى رأيك فيني هذا من طيبتك وذوقك، أنا فعلا ابتعدت شوي لأسبابي الخاصة وللزخم الكبير في الوسط الفني.. سنتين وأنا أرفض أي عمل ” .

وعن عودتها للفن، قالت أمل العوضي: ” بإذن الله رح أرجع لما الفن يأخذ وضعه في الساحة من جديد لما تنتهي الفقاعة اللي أنتي وأنا نعرفها.. وإن شاء الله نرجع أقوى وأحسن من قبل ” .


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