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احذر قبل تناولها.. 5 أطعمة تسبب الإمساك

احذر قبل تناولها.. 5 أطعمة تسبب الإمساك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني كثير من الأشخاص من الإصابة بالإمساك وتقلصات الأمعاء ، وغالباً ما يكون الأمر بسبب نوع الأطعمة المتناولة .

ويؤكد الأطباء أن الطعام قليل الألياف الغذائية يعد سبب رئيسي وراء الإصابة بالإمساك ، مؤكدين على أهمية التقليل من تلك الأطعمة أو شرب الماء كثيراً بجانبها ، وهي كالتالي :

1- اللحوم الحمراء: نظراً لصعوبة هضمها ، فضلاً عن احتوائها على نسبة حديد مرتفعة مما يسبب الإمساك .
2- الأرز الأبيض : لخلوه من قشرته ومن النخالفة وبالتالي هو لا يحتوي على ألياف غذائية تسهل الهضم .
3- الشيكولاته : نظراً للإحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكافيين مما يصعب الهضم .
4- الألبان ومنتجاتها : لزياة نسبة اللاكنوز المسبب لمشكلات القولون والإنتفاخ .
5- الخبز الأبيض : من أكثر الأطعمة المسببة للإمساك لخلوه من أي ألياف على الدقيق الأبيض المكرر .


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