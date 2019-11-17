احذر قبل تناولها.. 5 أطعمة تسبب الإمساك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني كثير من الأشخاص من الإصابة بالإمساك وتقلصات الأمعاء ، وغالباً ما يكون الأمر بسبب نوع الأطعمة المتناولة .

ويؤكد الأطباء أن الطعام قليل الألياف الغذائية يعد سبب رئيسي وراء الإصابة بالإمساك ، مؤكدين على أهمية التقليل من تلك الأطعمة أو شرب الماء كثيراً بجانبها ، وهي كالتالي :

1- اللحوم الحمراء: نظراً لصعوبة هضمها ، فضلاً عن احتوائها على نسبة حديد مرتفعة مما يسبب الإمساك .

2- الأرز الأبيض : لخلوه من قشرته ومن النخالفة وبالتالي هو لا يحتوي على ألياف غذائية تسهل الهضم .

3- الشيكولاته : نظراً للإحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكافيين مما يصعب الهضم .

4- الألبان ومنتجاتها : لزياة نسبة اللاكنوز المسبب لمشكلات القولون والإنتفاخ .

5- الخبز الأبيض : من أكثر الأطعمة المسببة للإمساك لخلوه من أي ألياف على الدقيق الأبيض المكرر .