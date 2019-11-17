موقف محرج لشقيق أمير قطر في لندن بسبب ساعته الثمينة !

ماجد القزيز(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن موقف غريب تعرض له الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر خلال زيارته للندن .

وأكدت المصادر ، أن الشيخ جوعان تعرض لمقلب من أحد الأشخاص الذي تمكن من النصب عليه بمبلغ خيالي بعدما اقنعه بشراء ساعة ذات ماركة معينة باهظة الثمن .

وبالفعل ، انطلى الموقف عليه دون إكتراث بالإسراف والبذخ على المظاهر ، ليشتري ساعة مقلدة .

والغريب في الأمر أنه ارتداها في أكثر من مناسبة حتى كشف له أحد المقربين أنها ساعة رخيصة ومقلدة ونصحه بعدم ارتدائها مرة أخرى .