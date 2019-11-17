موقف محرج لشقيق أمير قطر في لندن بسبب ساعته الثمينة !
كشفت مصادر إعلامية عن موقف غريب تعرض له الشيخ جوعان بن حمد شقيق أمير قطر خلال زيارته للندن .
وأكدت المصادر ، أن الشيخ جوعان تعرض لمقلب من أحد الأشخاص الذي تمكن من النصب عليه بمبلغ خيالي بعدما اقنعه بشراء ساعة ذات ماركة معينة باهظة الثمن .
وبالفعل ، انطلى الموقف عليه دون إكتراث بالإسراف والبذخ على المظاهر ، ليشتري ساعة مقلدة .
والغريب في الأمر أنه ارتداها في أكثر من مناسبة حتى كشف له أحد المقربين أنها ساعة رخيصة ومقلدة ونصحه بعدم ارتدائها مرة أخرى .
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