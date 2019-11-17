«أرامكو» لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في أمريكا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت ” أرامكو ” في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستبيع الأسهم وفقًا لقاعدة تسمح لجهة طرح غير أمريكية بطرق سوق الولايات المتحدة.

فيما صرحت مصادر مطلعة بأن ” أرامكو ” لا تنوي تسويق طرحها العام الأولي المحلي في الولايات المتحدة.

ويعني ذلك أن ” أرامكو ” لن تستند إلى تلك القاعدة؛ ما يعني أنها لن تسوّق الأسهم في الولايات المتحدة.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت اليوم عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي لأسهمها، وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد.

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