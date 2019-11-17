تعليم الرياض تستضيف برنامجا لرفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية

محمد السعران(صدى):

انطلقت اليوم (الأحد 20 ربيع الأول 1441) فعاليات برنامج (مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات العلوم الإدارية) لرؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في مناطق المملكة، باستضافة إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن خطة ومشروعات وكالة الأداء التعليمي في وزارة التعليم.

وافتتح مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف فعاليات البرنامج، بحضور مساعد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض فتح العرفج، ومشرفة عموم الصفوف الأولية في وزارة التعليم منيرة الداعج، ومشرفة عموم العلوم الشرعية دلال المهنا، ومدير إدارة الإشراف التربوي “بنين” خالد الدوسري، ومديرة إدارة الإشراف التوبوي “بنات” نجلاء النفيعي، وعدد من القيادات التعليمية والإشرافية.

وأكّد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التعليم محمد آل مشعف أن وزارة التعليم عملت على تحسين نواتج التعليم وجعلته هدفا، وترجمته إلى وسائل متعددة لتحقيق تحسن المقياس، وما عقد ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام العلوم الإدارية في المملكة إلا لتحسين أداء مشرفي العلوم الإدارية ورفع كفاءة معلمي التخصص.

من جانبه، قال مدير إدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم في الإدارة العامة للعليم في منطقة الرياض، خالد الدوسري: “حرصت قيادتنا الحكيمة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العلم وأهله، فالتعليم هو الواجهة المشرفة لبناء الأوطان، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة”.

وأضاف: “إن من ركائز رؤية السعودية الرائدة (2030) المهمة ومحاورها الرئيسة؛ إرساء قواعد التعليم وتقويته وتنميته؛ لينتج جيلا متعلما وفاعلا في نهضة الوطن، فالتعليم ركن أساس تبنى عليه الحضارات، وتتقدم به الشعوب، وتتفوق من خلاله المجتمعات”.

وأكد الدوسري أن “وزارة التعليم في عمل دؤوب للرقي بالحركة التعليمية في بلادنا؛ لتحقيق أهداف التحول الوطني ورؤية المملكة (2030)، ويأتي استضافة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لكوكبة من رموز وأركان العلوم الإدارية على مستوى المملكة، امتدادا للإسهام في التنمية الشاملة التي يشهدها وطننا في شتى المجالات”.

من جهة أخرى، شهدت محاور اليوم الأول في الجلسة الأولى ورقة عمل للدكتور خالد بن عبدالعزيز الداوود بعنوان “كفايات مشرف العلوم الإدارية في ضوء مؤشرات نواتج التعلم”، تبعها ورشة عمل لرئيسة قسم العلوم الإداري بتعليم الرياض، حصة بنت سعود العتيبي.

وفي الجلسة الثالثة طرحت ثلاث أوراق عمل في استراتيجيات وأساليب التدريس لتنمية مهارات تعلم الطلاب في مقررات العلوم الإدارية، حيث كانت ورقة العمل الأولى بعنوان “واقع الممارسات التدريسية لمعلمات العلوم الإدارية في ظل متطلبات الاقتصاد المعرفي وأثرها في تنمية التحصيل الدراسي للطالبات”، قدمتها رُبا حامد المفلحي رئيسة قسم العلوم الإدارية في إدارة تعليم مكة المكرمة، بينما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان “تطوير أداء المعلمات وفق نموذج مكارثي”، قدمتها عفاف خضر القرشي رئيسة قسم العلوم الإدارية في تعليم المدينة المنورة

واختتم اليوم الأول في جلسته الثانية بورقة عمل بعنوان “الشركات الافتراضية كأداء لرفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات في مقرر العلوم الإدارية” قدمتها حياة عبدالله غندر، معلمة العلوم الإدارية في مكة المكرمة.