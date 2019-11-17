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لينكون «أفياتور 2020» تصل المملكة يناير المقبل.. وهذه أبرز مواصفاتها

لينكون «أفياتور 2020» تصل المملكة يناير المقبل.. وهذه أبرز مواصفاتها
الرياض(صدى):

يشهد شهر يناير المقبل وصول سيارة لينكون ” أفياتور 2020 ” الجديدة كليًّا إلى المملكة العربية السعودية، حيث تتمتع هذه السيارة بتقنياتها المتطورة التي تمكِّنها من الانحناء للترحيب بركابها؛ لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز تقنيات هذه السيارة.

• تتوافر مجموعة تقنيات متطورة مع وصول سيارة ” أفياتور ” و هي LincolnCo-Pilot360 Plus، وتشمل الآتي:

•- نظام المساعدة عند ازدحام المرور من حيث توجيه السيارة باستخدام نظام التحكم المتكيف عبر ميزة التوقف والإيقاف.

– تعديل وضع السيارة ضمن مسارات القيادة.

– ميزة التعرف على لافتات المرور التي ترصد الحد الأقصى للسرعة على طول الطريق، وتضبط سرعة السيارة بناء على المعلومات التي اكتسبتها.

– نظام مساعدة السائق في تجنب الاصطدام بسيارة متوقفة أو أكثر بطئًا.

– يوفر دعمًا إضافيًّا في التوجيه عندما يتعذر على السائق تجنب الاصطدام عند استخدام المكابح بمفردها.

– نظام مكابح الفرامل العكسية الذي يساعد في إيقاف السيارة أثناء العودة للوراء، إذا اكتشفت أجهزة الاستشعار المدمجة والكاميرا الخلفية في سيارة أفياتور عائقًا في الخلف.

– المساعدة في ركن السيارة عن طريق التحكم بعجلة القيادة والحركة والفرامل والتسارع بلمسة زر واحدة، حيث يمكِّن هذا النظام من الحركة في أماكن ركن السيارات المتوازية والعمودية بسهولة.

– مقصورة ” أفياتور ” الفسيحة ذات التهوية الجيدة الخطوط الأفقية؛ وهو ما يخفِّض الإحساس بالفوضى البصرية، ويوفر ملاذًا مريحًا وهادئًا.

– نظام الصوت ” Revel Ultima ” ثلاثي الأبعاد يمنح تجربة مماثلة للحفلات الموسيقية، وذلك عبر توفير الموسيقى الغامرة التي تنبعث من 28 مكبر صوت في جميع أنحاء المقصورة.

– تصميم عجلة القيادة المتطورة هندسيًّا لتكون سهلة الاستخدام، وقابلة للتخصيص؛ فكل ما يحتاج إليه السائق هو بضع حركات خفيفة بالإبهام في اتجاه الساعة للوصول إلى زر الأمر الصوتي.

– توفر المقاعد الراحة التامة والوضعية المثالية؛ لأنها مزودة بميزة Active Motion التي تمكِّن الركاب من ضبط الوضعية في 30 طريقة.


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