بالفيديو.. لحظة إطاحة المرور السري بالرياض بمجرم يقود مركبة أمنية مزورة

علي القحطاني(صدى):

وثق مقطع فيديو كواليس الكشف عن مركبة أمنية غير حقيقية يقودها شخص منتحل صفة رجل أمن أطاحت به فرق المرور السرية بالرياض .

وأظهر بداية المقطع الذي وثقه حساب ” السناب الأمني ” حملة دوريات المرور السرية لضبط عدد من الدرجات النالية المخالفة ليتم الكشف لاحقاً عن المركبة التي تم وضع “الفلاش ” الخاص بالدوريات الأمنية عليها دون أن تحمل أي لوحات أمامية أو خلفية ، وكانت تسير بسرعة جنونية بين المركبات .

وعلى الفور لاحقت دوريات المرور السرية الشخص المنتحل وتمكنت من القبض عليه بالقوة الجبرية .