بالفيديو.. لحظة إطاحة المرور السري بالرياض بمجرم يقود مركبة أمنية مزورة
وثق مقطع فيديو كواليس الكشف عن مركبة أمنية غير حقيقية يقودها شخص منتحل صفة رجل أمن أطاحت به فرق المرور السرية بالرياض .
وأظهر بداية المقطع الذي وثقه حساب ” السناب الأمني ” حملة دوريات المرور السرية لضبط عدد من الدرجات النالية المخالفة ليتم الكشف لاحقاً عن المركبة التي تم وضع “الفلاش ” الخاص بالدوريات الأمنية عليها دون أن تحمل أي لوحات أمامية أو خلفية ، وكانت تسير بسرعة جنونية بين المركبات .
وعلى الفور لاحقت دوريات المرور السرية الشخص المنتحل وتمكنت من القبض عليه بالقوة الجبرية .
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