تعرف على تقنيات السيارات المساعدة في منع الحوادث

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أجراها مركز الدراسات الأمريكي J.D. Power أن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة في السيارات الجديدة ساهمت في تقليل حوادث التصادم بنسبة 21% على الأقل سنويًّا.

واتضح من لقاء مع المشاركين في الدراسة، قال 49% منهم إن مراقب البقعة العمياء ساعدهم على تفادي الاصطدام بسيارة أخرى، كما أشار 42% من المستهلكين إلي أن الكاميرات الخلفية ومستشعرات الركن ساعدت في تفادي الاصطدام، بينما أكد 35% أن أنظمة الاصطدام الأمامي والمكابح الأوتوماتيكية ساهمت في تقليل الحوادث.

وتشمل أبرز تقنيات السيارات القادرة على منع الحوادث كل من مراقب البقعة العمياء، المكابح التلقائي بعد الاصطدام، مثبت السرعة التكيفي، الإلتزام بالحارات المرورية، الكاميرات الخلفية ومستشعرات الركن.