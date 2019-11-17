فوائد استخدام الماء والخل في نقع القدمين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، عن طريقة وفوائد نقع القدمين في الماء والخل، وذلك عبر ملء وعاء من الماء وإضافة كوب من الخل إليه؛ ثم إضافة كوبين من الماء الدافئ، وغمر القدمين في الماء من 10 إلى 20 دقيقة وتكرار هذا الإجراء على حسب الحاجة.

ويعمل ذلك على القضاء على الفطريات والبكتيريا؛ حيث يحتوي الخل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويعمل على قتل الميكروبات المسببة لعدوى القدمين قبل انتشارها ونموها.

ويساعد في التخلص من رائحة القدم الكريهة، وعلاج مرض القدم الرياضي، وهو مرض جلدي معدي ينتج عن الإصابة بعدوى فطرية، وفي بعض الأحيان يتطور الأمر وتصاب القدم بالجفاف والحساسية؛ فضلًا عن التخلص من البثور.