بالفيديو..راغب علامة: نتمنى قائد مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد في لبنان
أكد الفنان راغب علامة خلال حفله الضخم بموسم الرياض أن الشعب اللبناني بحاجة إلى قائد مثل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد وقيادة البلاد للأمام .
وقطع “علامة ” الحفل ليوجه كلمته التي لاقت ترحيب كبير موجهاً الشكر للمملكة على جهودها في دعم الشعب اللبناني والشعوب العربية بشكل عام .
وقال : بدي نحي المملكة ونشكرها على الدعم الدائم اللي قدمته للبنان والشعوب العربية بشكل عام ، دايماً خير المملكة موجود بكل العالم .
وأضاف : في لبنان نعيش ثورة شباب وصبايا يكافحوا الفساد ياللي كنا نقول بدنا حدا مثل سمو الأمير محمد بن سلمان ليرجع لبنان للحق والعدل والأيام الحلوة .
كما التقى الفنان اللبناني بالإعلامي المصري عمرو أديب بالرياض ، معرباً عن فرحته الكبيرة بالغناء لجمهور المملكة واصفاً الحفل بأنه كان “حلماً ” بأن يلتقي الجمور الذي يحبه وأنه فخور بالحفل الذي ظهر بتفاعل كبير .
وأضاف أن حرص على تقديم الأغاني التي طلبها الجمهور من وسائل التواصل الإجتماعي مع تشكيلة من الأغاني منذ حقبة الثمانينيات وغيرها .
وأشاد “علامة ” بقرارات حكومة المملكة والأمير محمد بن سلمان الذي جعل الرياض عاصمة للترفيه والفن والعمل والخير للعالم كله .
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