بالفيديو..راغب علامة: نتمنى قائد مثل الأمير محمد بن سلمان ليكافح الفساد في لبنان

الرياض(صدى):

أكد الفنان راغب علامة خلال حفله الضخم بموسم الرياض أن الشعب اللبناني بحاجة إلى قائد مثل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد وقيادة البلاد للأمام .

وقطع “علامة ” الحفل ليوجه كلمته التي لاقت ترحيب كبير موجهاً الشكر للمملكة على جهودها في دعم الشعب اللبناني والشعوب العربية بشكل عام .

وقال : بدي نحي المملكة ونشكرها على الدعم الدائم اللي قدمته للبنان والشعوب العربية بشكل عام ، دايماً خير المملكة موجود بكل العالم .

وأضاف : في لبنان نعيش ثورة شباب وصبايا يكافحوا الفساد ياللي كنا نقول بدنا حدا مثل سمو الأمير محمد بن سلمان ليرجع لبنان للحق والعدل والأيام الحلوة .

كما التقى الفنان اللبناني بالإعلامي المصري عمرو أديب بالرياض ، معرباً عن فرحته الكبيرة بالغناء لجمهور المملكة واصفاً الحفل بأنه كان “حلماً ” بأن يلتقي الجمور الذي يحبه وأنه فخور بالحفل الذي ظهر بتفاعل كبير .

وأضاف أن حرص على تقديم الأغاني التي طلبها الجمهور من وسائل التواصل الإجتماعي مع تشكيلة من الأغاني منذ حقبة الثمانينيات وغيرها .

وأشاد “علامة ” بقرارات حكومة المملكة والأمير محمد بن سلمان الذي جعل الرياض عاصمة للترفيه والفن والعمل والخير للعالم كله .