أعراض تحذر الحامل من تعرضها للإجهاض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

توجد بعض الأعراض التي تحذر الحامل وتنبهها إلى تعرضها للإجهاض المنذر، وهو الحمل المهدد بالإجهاض والذي يعني توافر بعض العلامات والمؤشرات التي توضح احتمالية نزول الجنين في أي لحظة، بسبب الحمل الضعيف أو لعدد من العوامل الأخرى.

ومن أبرز العلامات التي تنذر بفقدان الجنين، نزول قطرات من الدماء بين الحين والآخر، ألم أسفل الظهر، ألم أسفل البطن، ألم عام بالجسم، دوخة، ميل للغثيان، نزول إفرازات مدممة، سرعة في ضربات القلب، انخفاض ضغط الدم.

ويعد من أبرز الأسباب التي تؤدي لفقدان الجنين قيام المرأة بالكثير من المجهود البدني مما قد يعرضها للإجهاض المنذر، وتعاني من بعض الأعراض السابقة، أو خلل في الكروموسومات عند انقسامها بعد عملية تخصيب البويضة يجعل الحمل ضعيف ومعرض للإجهاض.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إصابة المرأة بأي عدوى بكتيرية في المهبل تنتقل إلى الرحم تهدد استمرار وبقاء الجنين، إصابة المرأة بعدوى فيروسية خطيرة قد تنتقل إلى الطفل وتعرضه للسقوط إذا لم يتم تلقي العلاج المناسب والتدخل المبكر.