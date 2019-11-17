المسند: كتلة باردة تتسلل للمملكة.. والرياض 6 درجة مئوية في ذروتها 

عادل الحربي(صدى):

حذر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة “تسميات” الدكتور عبدالله المسند؛ من كتلة هوائية باردة تنخفض معها درجات الحرارة، تبدأ اليوم وتكون شدتها يومَي الأربعاء والخميس.

وأضاف “المسند”؛ عبر حسابه في “تويتر”: “كتلة هوائية قارية شمالية باردة تتسلل ناحية الأجواء الشمالية للمملكة وتُخفض درجة الحرارة بشكل كبير وتزحف جنوباً خلال اليومين المقبلين”.

ولفت المسند: “شدتها ستكون الأربعاء والخميس، ومتوقع أن تبلغ درجة الحرارة الصغرى في الرياض 6 درجات، وفي طريف أقل من 5 درجات”.

وتابع: “حالة غيث المطرية وفي يومها التاسع، من المتوقع أن تؤثر وبشكل خاص على المناطق الشمالية: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، وقد تكون شدتها على منطقة الجوف، كما تشمل التوقعات وبشكل أقل كل من القصيم وشمالي الرياض والشرقية وتشمل المدينة مكة،الباحة، عسير.