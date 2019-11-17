خلو السجل من المخالفات المرورية شرط أساسي لإصدار وتجديد جواز السفر

عادل الحربي(صدى):

تفاعلت المديرية العامة للجوازات عبر تويتر، اليوم الأحد، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات مرورية.

وجاء الاستفسار، كالتالي: ” ‏‎تم تعديل اسم العائلة في بطاقة الاحوال والجواز لازال جديد باقي ٨ سنوات.. كيف يتم التعديل في الجواز الحالي وهل يستوجب تسديد المخالفات؟ “.

وأجابت ” الجوازات ” : ” ‏‎‎أهلا بك، يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر. شكرًا لتواصلك ” .