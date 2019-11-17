خلو السجل من المخالفات المرورية شرط أساسي لإصدار وتجديد جواز السفر
تفاعلت المديرية العامة للجوازات عبر تويتر، اليوم الأحد، مع استفسار أحد الأشخاص حول إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر مع وجود مخالفات مرورية.
وجاء الاستفسار، كالتالي: ” تم تعديل اسم العائلة في بطاقة الاحوال والجواز لازال جديد باقي ٨ سنوات.. كيف يتم التعديل في الجواز الحالي وهل يستوجب تسديد المخالفات؟ “.
وأجابت ” الجوازات ” : ” أهلا بك، يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر. شكرًا لتواصلك ” .
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