بالصور.. البرق يعانق نافورة جدة ويرسم لوحة رائعة

نايف السالم(صدى):

وثقت صور منظراً مبهراً للبرق وكأنه نافورة جدة، حيث بدت في الصور المتداولة لحظة إشعاع البرق ومعانقته نافورة جدة، مما أضفت جانباً جمالياً بسماء المدينة.

ومن جهته، قال المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون عادل محمد: “قمت بمتابعة تحرك السحاب الماطر من جنوب جدة، ووصلت لأجمل موقع أمام نافورة جدة حين الساعة التاسعة مساءً، بانتظار دخول السحابة، وأخذت موقعي أمام النافورة، وكانت أجمل اللحظات، فكل صورة كانت أمنية لي وتحققت”.

ولفت محمد خلال تصريحات صحفية: “مطاردة البرق وتصويره هوايتي من طفولتي، واقتناص الفرصة لتصوير البروق مع المعالم الحضارية المشهورة في المدن السعودية”.

وتابع محمد: “معرفة الأحوال الجوية ساعدتني كثيرا في توقع أماكن البرق، واعتدت على هذه الأجواء، كما أنني أحرص دائما عند تصوير البروق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لابد من معرفة المواقع المميزة لتصويره لكي يحافظ المصور على سلامته”.