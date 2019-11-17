تحذيرات خطيرة من كابلات شحن USB وطريقة واحدة للإستخدام الآمن

وكالات(صدى):

انتشرت في الأماكن العامة ومحطات القطارات والمقاهي منافذ USB لشحن الهواتف أو أجهزة اللاب توب التي لا غنى عنها ، الأمر الذي يثير المخاوف حول مدى سلامة تلك المنافذ وعدم إختراقها لأجهزتنا الخاصة .

ويؤكد خبراء التقنية أن منافذ USB العامة لا تخلو من عمليات القرصنة من خلال إرسال برامج ضارة وفيروسات تمكن القراصنة من التوصل لأي بيانات وفك كلة السر دون عناء ، مؤكدين أنها لا تنقل الطاقة فقط بل تنقل البيانات بين جهازين .

وينصح خبراء التقنية والأمن المعلوماتي بمل جهاز الشحن الخاص بك أو بطارية إحتياطية أو شراء كابلات USB خاصة “لا تنقل البيانات ” .

وأشاروا أن تلك الكابلات الخاصة مصنعة خصيصاً لعدم نقل البيانات إذ تحتوي على مسار واحد لا يقبل البرامج الضارة أو الفيروسات .