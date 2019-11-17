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  3. بالصور..«حية كوبرا» تثير الرعب بعد ابتلاعها ثعبانا ضخما

بالصور..«حية كوبرا» تثير الرعب بعد ابتلاعها ثعبانا ضخما

بالصور..«حية كوبرا» تثير الرعب بعد ابتلاعها ثعبانا ضخما
مانيلا(صدى):

أبرزت بعض ” الصور ” ذعر سكان قرية بـ الفلبين؛ بسبب ” حية كوبرا ” ضخمة وسامة ابتعلت ثعبانًا ضخمًا؛ وهو ما أصابهم بالفزع ليقرروا قتلها.

وتفصيلآ، كانت ” الكوبرا ” تغرس أنيابها في جسد الحية الأخرى؛ فقام السكان بمهاجمة الكوبرا بالعصي حتى تمكنوا من قتلها وتمزيق جسدها.

وتفاجأ سكان القرية بعد قتل ” الحية ” ، فعندما فتحوا معدة الكوبرا وجدوا أن جسد الحية الأخرى ذائبًا بعدما تم هضمه.

يُذكر أن السكان عثروا على ” حية الكوبرا ” في حقل أرز، وكانت الحية التي يبلغ طولها 3.7 متر.


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