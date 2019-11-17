بعثة الهلال تغادر إلي اليابان لمواجهة أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

تمكنت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل من شراء تذاكر مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني، من أجل توزيعها على الجماهير وتخصيص جزء منها للطلاب للمبتعثين في اليابان على أن تقوم بتوزيعها سفارة المملكة في اليابان قبل المباراة بيوم واحد.

وعلي صعيد أخر، أكد الجهاز الطبي لمدرب الفريق رازفان لوشيسكو على جاهزية لاعب الوسط محمد كنو للمشاركة في المباريات بشكل كامل بعدما أنهى البرنامج المعد له مسبقا.

ومن المقررر أن تغادر البعثة إلى اليابان ظهر اليوم (الأحد) برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل، بعدما قرر المدرب وضع برنامج متكامل في معسكر خاص للفريق، وفضل أن تضم البعثة اللاعبين المستبعدين من القائمة الآسيوية لمساندة زملائهم.