فتاة تطلب الخلع بسبب «تنظيف السلم»

القاهرة(صدى):

طالبت فتاة في مصر الخلع من زوجها، بعدما طلبت منها والدة زوجها تنظيم السلم من دماء الأضحية فرفضت ذلك لتطردها حماتها فتقيم دعوى خلع ضد زوجها الذي كانا يعيشان سويًا قصة حب كبيرة.

وقالت الفتاة: ” بعد سفر زوجي بدأت حماتي تتشاجر معي باستمرار بسبب رغبتها في خدمتها هي وبناتها وأنا حامل، وعندما شكوت لزوجي طلب مني أن أجلس عند أسرتي حتى الولادة، وبالفعل جلست مع والدتي لترعاني “.

وفي يوم عيد الأضحى طلبت منها حماتها مسح سلالم المنزل، لإزالة آثار الذبيحة فرفضت لخوفها من شكل الدماء، وتركت المنزل وذهبت إلى أهلها: ” حماتي اشتكت لزوجي فاتصل بي وطلب منى أعود إلى منزلي وأنفذ تعليمات والدته وهددني إذا لم أنفذ، سوف يمنعني من دخول منزلي وعدم الإنفاق على طفلنا”.

وتابعت: ” رفضت أعود وبعد العيد ذهبت إلى منزلي لكي آخذ ملابس ابني فمنعتني حماتي من دخول شقتي وأخذت منى مفتاح منزلي بالقوة “؛ فيما حاول والدها أن يأخذ ملابس حفيدة دون شجار، إلا أن زوجها أهانه، ووجه له كلمات مسيئة.