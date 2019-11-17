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‏أرامكو تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب

‏أرامكو تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب
علي القحطاني(صدى):

حددت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب، والذي جاء بين 30 و32 ريالًا للسهم.

وكانت أرامكو قد قالت أن فترة الطرح وبناء سجل الأوامر تبدأ اعتباراً من 17 نوفمبر وتنتهي في 4 ديسمبر، كما يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح في 5 ديسمبر المقبل.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 87207 ] نشر منذ 39 دقيقة

يكون خير ان شاء الله ,,

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 23 دقيقة

…………….

[ عدد التعليقات: 3740 ] نشر منذ 1 دقيقة

أكتتاب أرامكو … سماجة في كل شي ….!!

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