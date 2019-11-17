الأرصاد: هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة

المدينة المنورة(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل أتربة مثارة, وأمطار رعدية تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ووادي الفرع.

وبيّنت أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله – من الساعة الـ 10 صباحاً, وتستمر حتى الـ 11 مساءً.