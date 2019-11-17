بالفيديو..الإيرانيون يحرقون صورة خامنئي ويهتفون «الموت للديكتاتور»

طهران(صدى):

وثق مقطع فيديو قيام المتظاهرون الإيرانيون يحرقون صورة المرشد الإيراني علي خامنئي، وسط هتافات «الموت للديكتاتور»

وكان آلاف المحتجون قد نزلوا للتظاهر في طهران وعدة مدن أخرى،اعتراضا على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف.

وازدادت وتيرة الاحتجاجات حيث تم حرق بنك ومقر لقوات الباسيج في مدينة كَرَج شمال غربي طهران.

وقال مصدر إيراني مطلع إن خامنئي، هو من أمر برفع أسعار الوقود إلى 3 أضعاف، وهو ما أدخل البلاد في موجة احتجاجات عارمة، حيث يرغب في زيادة أسعار الوقود منذ مارس الماضي، في ظل العقوبات المفروضة على النفط.