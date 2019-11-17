بعدما هددته بتوريطه في التعاطي..الأمن ينقذ رجلًا من زوجته المدمنة

أبوظبي(صدى):

تمكن مركز حماية الدولي بالقيادة العامة لشرطة دبي، من إنقاذ رجلاً من زوجته المدمنة، حيث لم تكتفِ بتعاطي المخدرات بل هددته بتوريطه أيضًا، في حال أبلغ عنها أو امتنع عن منحها المال لشراء المخدرات.

وساعد المركز الرجل في علاج زوجته أيضًا، خصوصاً أنه لم يتخلّ عنها، بل سدّد ديونا كثيرة تراكمت عليها وكادت تودي بها إلى السجن.

وكانت الزوجة أقدمت على الإدمان بسبب رفيقات السوء اللاتي خططن لجرها إلى مستنقع الإدمان، خصوصاً أنها كانت تستعرض أمامهن دائما هدايا زوجها، وتكشف لهن أسرار حياتها الخاصة، ما أثار غيرتهن.