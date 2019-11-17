مهدد بالطرد من منزله..مواطن يروي معاناته لتأخير صرف مستحقاته وتقاعده

عبدالعزيز القثامي(صدى):

روى مواطن معاناته المالية طيلة عام كامل، بسبب عدم تنفيذ صحة الطائف لحكم صدر لصالحه يلزمها بفك احتجاز رواتب متقاعد.

وأوضح المواطن أنه مر 6 أشهر على تأييد الحكم، لكن صحة الطائف لم تنفذه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تضرر كثيرا من تأخير صرف مستحقاته وتقاعده.

ولفت إلى أن تأخير تنفيذ الحكم تسبب في حرمان اثنتين من بناته من استكمال دراستهما الجامعية لعدم القدرة على الإنفاق عليهما، وتهديده بإخراجه وأسرته من الشقة المستأجرة.

وكانت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، أًصدرت حكما لصالح المواطن الذي تضرر من عدم رفع أوراقه التقاعدية إلى مؤسسة التقاعد لاستلام رواتبه ومستحقاته.