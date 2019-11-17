بالفيديو..رسالة بالإنجليزية من تركي آل الشيخ لميسي

نواف السالم(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يجمعه بالإعلامي المصري عمرو أديب، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين، أثناء تواجده بالرياض لإقامة مباراة ودية مع منتخب البرازيل.

وتحدث آل الشيخ بالإنجليزية، معربا عن سعادته بزيارة منتخب الأرجنتين إلى منزله، وخاصة ميسي للمرة الثانية على هامش تواجده في المملكة للمشاركة في موسم الرياض.

وكان ميسي قد نشر على حسابه بموقع انستجرام، قائلا: أتطلع بالعودة إلى الرياض مرة أخرى، الأجواء كانت رائعة، شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على هذا المساء العظيم!.

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