رجل ينبش قبر والديه ليبيع عظامهما مقابل دراجة نارية!

مابوتو(صدى):

ألقت الشرطة في موزمبيق القبض على رجل اعترف بنبش قبر والديه المتوفيين وعمه من أجل استبدال عظامهم بدراجة نارية.

وبالتحقيق تبين أن المتهم كان سيحصل مقابل عظام الجثث الثلاث على مبلغ 300 دولار، حيث رغب في شراء دراجة نارية بالمبلغ.

وقال المتهم: أخبرني رجل الأعمال أن أبحث عن عظام أشخاص ماتوا دون مرض، وفي المقابل، سيمنحني مالا لشراء دراجة نارية، فذهبت إلى مقبرة العائلة، ونبشت القبر لأستخرج عظام أبي وأمي وعمي، وغادرت، لكنني فشلت في مقابلة من أغراني لفعل هذه الجريمة.

وتشير بعض التقارير إلى أن عظام الموتى، الذين ماتوا وهم ليسوا مرضى، تُستخدم في موزمبيق في السحر.